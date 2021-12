Was ich am Herbst nicht mag: verstopfte Dachrinnen. Bei vier Grad im Dauerregen auf die Leiter zu kraxeln, um Blätter, Moos und Vogelkot vom Kupfer zu kratzen, ist mir zu kalt, zu nass, zu hoch und zu schmutzig.

Was ich am Herbst mag: Nach dem Rinnenreinigen drinnen Kaffee kochen, den Kamin einheizen, in den Lesesessel lümmeln - und lauschen, wie der Regen ungebremst durchs Fallrohr rauscht.

Läuft bei mir!