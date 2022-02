Im digitalen Alltag besser orientieren: Digitalcampus öffnet

Mit einem Fördervolumen von fünf Millionen Euro soll die Digitalisierung die Erwachsenenbildung in Niedersachsen erreichen. «Ziel ist es, acht Millionen Niedersachsen zu mündigen digitalen Anwendern und Anwenderinnen zu machen», sagt Anja Kramer, Vorstand des Bildungswerks der Gewerkschaft Verdi. In der Bevölkerung des Landes gibt es den Angaben zufolge große Unterschiede bei den digitalen Kompetenzen - dabei legt die Nutzung digitaler Anwendungen beständig zu. Die Träger der niedersächsischen Erwachsenenbildung wollen diese Kompetenzen stärken.

Dazu haben das Wirtschaftsministerium und das Ministerium für Wissenschaft und Kultur das Programm «Digital Campus Niedersachsen» ins Leben gerufen. «Nicht nur leistungsfähige Netze und moderne Geräte sind der Schlüssel zu einer gelingenden Digitalisierung, sondern vor allem Köpfe», sagt Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Ziel sei, allen Menschen im Land ein Bildungsangebot zu machen, «damit sie sich im digitalen Alltag gut orientieren können», so der CDU-Politiker.

Dazu wird am Dienstag (22. Februar) ein Digitalcampus in den Verdi-Höfen in Hannover eröffnet. Neue Studios sollen digitale Talkrunden, Podcast-Aufnahmen oder Filmproduktionen möglich machen. Alle Bürgerinnen und Bürger können hier künftig Inhalte produzieren - etwa im Web- und Podcast-Studio, an digitalen Schnittplätzen für Filme oder im Studio zur Produktion von Talkformaten oder Pressekonferenzen.

«In fünf weiteren Teilprojekten werden wir über das ganze Bundesland verteilt unsere Zielgruppen ansprechen und die digitalen Kompetenzen ausbauen», kündigte Kramer an. Dabei gehe es um Informations- und Datenkompetenz, Kommunikation, Gestalten und Erzeugen von digitalen Inhalten, Sicherheit und Problemlösekompetenzen.