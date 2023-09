Ich vertraue sie Eurer Fürsorge an

Mit dem September endet langsam die Reisehauptsaison. Auch mein Mann, unsere Hündin Gwen und ich fuhren im August mit unserem Camper in den Urlaub. Das Klima und auch die Rasseherkunft unserer Welsh Corgi Pembroke Hündin sorgte dafür, dass es nach Großbritannien ging. Schließlich wollten wir das Land bereisen, welches bis vor einem Jahr die größte Corgi-Liebhaberin, Queen Elizabeth II., regiert hatte.

Im Laufe unserer Reise zeigte sich, wie hundefreundlich England und Wales sind: von kostenlosen Hundeleckerlies in Bekleidungsgeschäften bis hin zu „Well behaved dogs on leads welcome.“ (Gut erzogene Hunde an der Leine sind willkommen.) in knapp 1000 Jahre alten Abbeys (Klosterkirchen) war dort alles möglich.

Dann fuhren wir nach London. Eine Stadt, in der viele Touristen Ausschau nach Corgis hielten. Dabei lernten wir die unterschiedlichsten Facetten von Mensch-zu-Tier-Begegnungen kennen. Zum einen gab es Personen, die unsere Hündin ungefragt fotografierten und anfassten. Sie behandelten Gwen teilweise wie ein Kuscheltier. Glücklicherweise gab es aber auch Situationen, in denen die Menschen zuerst fragten, ob sie sie streicheln dürften. Ein Erlebnis ist uns vor allem im Kopf geblieben: In der Nähe des Buckingham Palace begegneten wir einem zirka zwölf Jahre alten Mädchen. Sie lief extra hinter uns her, um uns zu fragen, ob sie ein Foto von unserem Corgi machen dürfe. Als wir ihr dann sagten, dass sie Gwen auch streicheln dürfe, konnte man das Strahlen in ihren Augen sehen. Behutsam beugte sich das Mädchen hinunter und ließ zunächst unsere Hündin an sich riechen. Gwen zeigte, dass sie sie mochte und ließ sich von ihr streicheln.

In der Schöpfungsgeschichte lesen wir: „Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz! Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an.“ (GNB Gen 1,28) Gott gibt uns dort den Auftrag eines achtsamen Umgangs mit allen uns anvertrauten Lebewesen.

Nicht das ungefragte Anfassen oder die unhöfliche Behandlung mancher Personen, sondern das Mädchen mit ihrem respektvollen Handeln unserer Hündin gegenüber gibt uns ein Beispiel dafür, was es heißt, fürsorglich mit etwas uns Anvertrautem umzugehen. Zum Abschluss eine Idee: Lasst uns doch einfach ein bisschen mehr wie das Mädchen im Umgang mit uns anvertrauten Tieren sein!

Alina Stephan ist Gemeindereferentin in der Stadtpfarrei St. Augustinus Nordhorn

