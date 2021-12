Ich muss noch aufräumen

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt ...“ Und während ich so vor dem Adventskranz sitze und versuche, in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken, fällt mein Blick auf die Ecke, in die der Tannenbaum soll. In unserem Wohnzimmer ist das diese eine Ecke, in der sich im Laufe des Jahres so manches angesammelt hat. Die Dinge, von denen man sich nicht trennen will, die aber auch nicht wichtig genug sind, um einen festen Platz zu bekommen. So manches unfertige Bastelprojekt ist auch dabei. Diese eine Ecke, die muss bis Weihnachten noch aufgeräumt werden. Da habe ich zwar überhaupt keine Lust drauf – sonst aber leider auch kein anderer aus meiner Familie.

Das Chaos beseitigen

Bevor Gott kommen kann müssen wir unbedingt noch aufräumen – nicht nur diese bestimmte Ecke im Wohnzimmer. Auch in mir drin hat sich so manches angesammelt im Laufe des Jahres. Da sind noch so ein paar Momente, die habe ich noch nicht richtig verstaut, die beschäftigen mich noch. Da müsste ich eigentlich noch mal in Ruhe drüber nachdenken und meine Gefühle sortieren. Vielleicht auch noch mal eine Entschuldigung oder Ballast los werden. Das wäre schön, auch in mir drin aufgeräumt zu haben, wenn Gott auf die Erde kommt. Schließlich sieht er nicht nur die unaufgeräumte Ecke im Wohnzimmer. Er kann auch in mir drin die Ecken sehen, die noch nicht sortiert sind. Da müsste ich mal ran. Ach, was ein schönes Wort „müsste“. Ich kann es ja auch sein lassen. Aber wie bei der Ecke im Wohnzimmer fühlt es sich besser an, wenn das Chaos weg ist. Aber Lust dazu habe ich – genau wie im Wohnzimmer – wenig.

„Jetzt kann Gott kommen“

Und dann läuft mir eine Geschichte über den Weg. Die Geschichte von einem Mann, der hohen Besuch erwartet. Er räumt auf und putzt, er plant und kauft ein. Er will seinem Gast einen guten Empfang bereiten. Aber am Tag vorher merkt er: „Das kann ich nicht schaffen! Ich werde nicht rechtzeitig fertig.“ Er überlegt fieberhaft, wer ihm wohl helfen könnte. Er ruft bei den Verwandten an, fragt Freunde um Unterstützung, aber keiner hat Zeit. In seiner Not bittet er einen Passanten auf der Straße ihm beim Tragen der Einkäufe zu helfen. Und siehe da, der Mann hilft ihm. Und er bleibt. Gemeinsam putzen sie die letzten Ecken, decken den Tisch, polieren das Besteck und machen die Fenster sauber. Und dann wird doch noch alles rechtzeitig fertig. „Ach“, freut sich der Gastgeber und schaut sich zufrieden um, „jetzt sieht es einladend aus, jetzt kann Gott kommen.“ „Aber“, wendet der Helfer ein, „ich bin doch schon da!“

Schau mal an, denke ich mir, da ist ja doch einer, der mir beim Aufräumen helfen will. Die Ecke im Wohnzimmer genauso wie in mir drin. Vielleicht sollte ich es ja doch noch angehen. Mit Gottes Hilfe.

Simone Schmidt-Becker ist Pastorin in den lutherischen Kirchengemeinden Veldhausen und Füchtenfeld