Ich mach das morgen

Es könnte so einfach sein, Ordnung zu halten. Würde ich am Abend die Sofakissen richten, Gläser und Tassen in die Spüle räumen und meine Kleidung direkt in den Schrank räumen, wäre mein perfektionistisches Ich ohne morgendliche Aufräumrunde deutlich zufriedener.

Aber so einfach ist das nicht. Denn dem innerlichen Verlangen nach penibler Ordnung steht meine chaosliebende Bequemlichkeit gegenüber. Also räume ich jeden Morgen die Überbleibsel des vorherigen Abends weg und wundere mich, wie eine einzelne Person so ein Durcheinander verursachen kann. Ernüchternd bleibt mir nichts anderes möglich, als mir selbst die Schuld zu geben. Schließlich habe ich noch keine Heinzelmännchen entdeckt, die in der Nacht Unordnung in meinen vier Wänden stiften.

Ohne Mitbewohner, die den alltäglichen Rummel mahnend beobachten, ist es durchaus verlockend, die frische Wäsche auf dem Wäscheständer oder die unsortierten Unterlagen auf dem Schreibtisch noch einen Tag länger zu ignorieren. Ich mach das einfach morgen. Gehen mir nach ein paar Tagen doch die Ausreden für das schlechte Gewissen aus, gewinnt der innere Drang nach Ordnung die Überhand. Dann werden Bücher Farbe sortiert, Kissen aufgeschüttelt und Unterlagen abgeheftet, bis die nächste Ladung Wäsche gebügelt werden will. Das mach ich lieber morgen.