Ich hätte da mal eine Frage

Sind Sie heute Nacht wieder einmal wach geworden und mussten unbedingt aufstehen? Und, haben Sie dann das Licht eingeschaltet oder nicht? Schließlich findet man den Weg auch so – auch ohne Licht. Weil man sich in seinem Schlafzimmer gut auskennt. Man weiß, wo ein Stuhl steht und wo sich die Tür befindet.

Doch der Stuhl stand gerade nicht an seinem Platz, die Tür war nur ein klein wenig geöffnet. Und schon ist es passiert, eine schmerzliche Erfahrung. Dabei hätte doch selbst eine noch so schwache Lampe genügend Licht abgegeben.

Bei nächtlichen Ausflügen dieser Art kommt mir oft ein Spruch aus der Bibel in den Sinn. Der Beter sagt dort über Gottes Wort: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege“ (Ps. 119, 105). Gottes Wort, das ihm im übertragenen Sinne seine Wege ausleuchtet. Denn es zeigt seinen Füßen, wo es für ihn langgeht. Damit er vorhandene Lebenshindernisse rechtzeitig erkennt und sich nicht an ihnen stößt. Oder gar über sie stolpert, oder wegen dieser Hindernisse womöglich noch fällt. Der Psalmbeter beugt für solche Fälle mit Gottes Wort vor. Auf vielfältige Weise hilft es ihm dabei. Denn Gottes Wort, da denkt er besonders an die Zehn Gebote. Regeln, die es ihm und allen anderen Menschen ermöglichen, das Leben so zu leben, dass alle Menschen ihr je eigenes Leben leben können, bei gleichzeitiger Achtung der Leben der anderen.

Gottes Wort, das sich in den Erfahrungen von Menschen in verschiedenen Situationen entdecken lässt, das einem sogar einen neuen Anfang ermöglicht. Davon erzählen Geschichten in der Bibel: von einem ehemaligen verlorenen Sohn, der vom Vater wieder mit offenen Armen aufgenommen wurde, von einer Ehebrecherin, die ohne eine Verurteilung auf einen guten Weg gebracht worden ist. Immer wieder gibt es Menschen, denen Gottes Wort gezeigt hat, wie sie mit Gottes Hilfe dann doch ihre Lebenswege meistern konnten.

Der Beter aus unserem alten Psalm hat die Erfahrung gemacht, dass ihm Gottes Wort hilft, seinen Weg zu finden und so jubelt er: „Gott, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“ Und er gibt ihn uns weiter, denn er wünscht auch uns diese Erfahrung mit Gottes Wort. Damit wir Hindernisse erkennen, die vor uns liegen. Damit wir uns gar nicht erst an ihnen stoßen oder darüber zu Fall kommen. Doch selbst wenn, Gottes Wort leuchtet weiterhin, auch, dass wir immer wieder auf die Wege zurückfinden, auf denen unsere Füße gehen können.

Heike Parschat ist Pastorin der ev.-ref. Kirchengemeinde Bentheim

