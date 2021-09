Ich habe die Wahl

Vor ein paar Tagen habe ich für die morgige Bundestagswahl den „Wahl-O-Mat“ getestet. Er ist eine Möglichkeit, online die eigenen Vorstellungen und Wünsche zu verschiedenen Themen mit den Positionen der Parteien zu vergleichen. Nach Beantwortung von 38 Fragen zu Themen wie Umwelt, Wirtschaft, Migration und so weiter wird die größtmögliche Überschneidung meiner Haltung mit den Wahlprogrammen der Parteien ermittelt.

Das Ergebnis meiner Auswertung war etwas überraschend, denn meine Positionen stimmten prozentual am ehesten mit denen einer Partei überein, die ich überhaupt nicht kannte. Es gibt noch manch andere Wahlentscheidungshilfen, wie zum Beispiel die mit so einfallsreichen Namen wie „Wahltraut“ oder „DeinWal“.

In unserem Leben stehen wir dauernd vor der Wahl. Es gibt jeden Tag neue Möglichkeiten, sich so oder anders zu entscheiden. Das betrifft ganz praktische Fragen wie: Was ziehe ich an? Was koche ich? Was mach ich nach Feierabend? Es gibt auch weitreichendere Dinge, die ich entscheiden darf: Welchen Beruf möchte ich ausüben? Wo möchte ich wohnen? Welche Werte sind mir in meinem Leben wichtig? Woran glaube ich?

Das Gute bei der Frage nach dem Glauben ist: Bevor wir irgendetwas glauben oder uns vielleicht auch gegen den Glauben entscheiden, gibt es da jemanden, der an mich, der an uns glaubt. Es gibt jemanden, der jederzeit für uns „Partei“ ergreift. Es ist Gott, der uns bedingungslos liebt, ohne dass wir eine Vorleistung erbringen müssen. In gewisser Weise hat Gott auch ein „Wahlprogramm“. Denn er sehnt sich danach, dass wir uns in Freiheit für ihn entscheiden. Er lädt uns immer wieder ein, ihm unsere „Stimme“ zu geben. „Ja“ zu sagen zu Gott bedeutet zuerst, dass er uns seine Liebe schenken darf. Als Christ finde ich eine ganze Menge an Antworten auf die Fragen meines Lebens in der Bibel – Muslime finden sie im Koran und Juden in der Thora.

Auch ein offenes Gespräch mit einem anderen Menschen kann in manchen Lebenssituationen sehr hilfreich sein. Als Krankenhausseelsorger erlebe ich, dass Patientinnen und Patienten neben einer guten ärztlichen und pflegerischen Versorgung ein Gespräch mit uns Seelsorgenden als guttuend erleben.

Für alle ihre Lebensentscheidungen wünsche ich Ihnen immer Gottes Segen und einen lieben Menschen an Ihrer Seite.

Für die Wahl zum Bundestag am morgigen Sonntag wünsche ich allen – vor allem den Kandidatinnen und Kandidaten – einen guten Verlauf. Ich habe mittlerweile meine Wahl getroffen. Klar ist für mich, dass Parteien aus dem „rechten“ Spektrum für mich keine Alternative sind.