Hatten Sie einen schönen Urlaub – trotz Krieg und Corona? Sie waren doch endlich mal wieder verreist, oder? „Ich bin dann mal weg!“ Dieser Satz von Hape Kerkeling scheint zum allgemeinen Lebensmotto geworden zu sein.

Ursprünglich galt der Schritt vom durch die Lande ziehenden Nomaden hin zur Sesshaftigkeit als kultureller Fortschritt, heute gilt das Gegenteil.

Beweglichkeit, Flexibilität ist angesagt, Mobilität das Merkmal des modernen Menschen: Lebenslanges Lernen, die Bereitschaft, jederzeit den Wohnort zu wechseln, scheinen unabdingbar für beruflichen Erfolg.

Geistige Beweglichkeit wird eingefordert, auch von älteren Menschen. Wer früher schon beim Zusammenbau eines IKEA-Regals verzweifelte, wird heute angesichts der Fernbedienung des neuen Flachbildschirms zum hoffnungslosen Fall.

Aber auch vor Glauben und Liebe macht die Mobilität nicht halt: Wie viele halten es im Haus ihrer Liebe nicht mehr aus und ziehen um, ziehen weiter, sobald das eine Glück verbraucht ist und eine neue „Hoch“-Zeit lockt. Wie viele sind ihr Leben lang auf der Reise nach dem passenden Glauben, verlassen das bergende Haus ihrer Kirche und wenden sich einer anderen Gemeinschaft zu oder gehen ein Stück ihres Lebens ganz allein.

Während Martin Luther noch sagen konnte: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders!“, scheint das Lebensmuster heute zu sein: „Hier stehe ich, ich kann aber jederzeit auch anders!“ Aber eigentümlich: Wo Flexibilität zum Wert des Lebens erkoren wird, wächst zugleich der Wunsch nach Stabilität und Heimat.

Offensichtlich braucht der moderne Nomade zumindest für seine Seele ein Dach, unter dem er sich bergen kann. An den Übergängen unseres Lebens wird das besonders sichtbar: Zur Taufe und Einschulung, zur Konfirmation und Hochzeit, bei Ehejubiläen und schließlich im Tod ist Kirche wieder gefragt. Ich will dahinter nicht gleich eine neue Sehnsucht nach Gott vermuten. Aber das Wissen um die Unberechenbarkeit der Lebensreise, die Erfahrung, dass alle Mobilität, alles „immer weiter, immer mehr, immer neu“ keine Sehnsucht endgültig zu stillen vermag, ist für mich ein Hinweis auf die Bedürftigkeit des Menschen. Keiner ist sich selbst genug; wir bedürfen eines anderen! Aber nicht nur anderer Menschen, Freunde, einer Familie; wir bedürfen auch eines Gottes, der unsere Zeit gnädig in seinen Händen hält.

Vielleicht haben Sie ja auf Ihrer Urlaubsreise mal bei einer Kirche halt gemacht und erlebt: Die Ruhe und die Geborgenheit eines Raumes, der auch zum Obdach für die Seele werden kann. „In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen“, sagt Jesus Christus. Manchmal findet man schon eine hier auf Erden!

Pastor in Rente Roland Trompeter der reformierten Kirche