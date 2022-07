Ich bin Bürgermeister! Das wussten Sie nicht? Nun, ich war bis vor wenigen Tagen auch ahnungslos, aber jetzt habe ich es schwarz auf weiß. Ein Brief flatterte auf meinen Schreibtisch – adressiert an Frau Carolin Ernst – Bürgermeister – Coesfelder Hof 2 – 48527 Nordhorn. Ich bin eingeladen zu einer Tagung, um mich mit Amtskollegen aus ganz Deutschland über „Lebenswerte Innenstädte“ auszutauschen. Und als „Vertreter einer Behörde“ kostet das ganze auch nur einen drei- und keinen vierstelligen Betrag mehr.

Ganz froh bin ich ja darüber, dass ich mir den Wahlkampf sparen konnte. Ich glaube nämlich, dass es ein wirklich dickes Fell braucht, um da durchzukommen. Hat ja für mich auch so gereicht, sagt der Brief. Nur eine Frage stellt sich mir: Bürgermeister von was bin ich denn jetzt? Von Nordhorn? Dann hätte der Brief ins Rathaus gehen müssen. Von den Grafschafter Nachrichten? Ich kann mir vorstellen, dass der Geschäftsführer hier vielleicht ein Wörtchen mitreden möchte.

Soll ich die Absender anrufen und mitteilen, dass ich gern Bürgermeister sein kann, aber noch eine Stadt oder Gemeinde brauche? Dann kommen sie da wohl dahinter, dass ihre Datenbank ordentlich durcheinandergeraten ist. Doch das birgt auch Möglichkeiten: Vielleicht werde ich beim nächsten Brief Landrat!