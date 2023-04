Hochdruckreiniger im Test: Mehr Sauberkeit durch Wasserdruck

Köln Wer einen Hochdruckreiniger kaufen will, sollte das Gerät am besten vorher ausprobieren. Die Modelle unterscheiden sich stark in ihrer Handhabung. Das zeigt ein Test der Zeitschrift „Selbst ist der Mann“, bei dem acht Geräte untersucht wurden.

Sieben Modelle schnitten im Test mit der Note „gut“ ab. Ein Modell bekam die Note „befriedigend“. Die Geräte lagen preislich zwischen 149 Euro und 375 Euro. Ganz vorne lag AVA mit dem Modell P55 für 310 Euro. Es bekam die Gesamtnote 1,5, hatte einen sicheren Stand und war leicht bedienbar.

Preis-Leistungs-Sieger war ein Modell von Yard Force (EW U13A). Es hatte zwar eine etwas geringere Reinigungswirkung als der Testsieger und bekam deshalb die Gesamtnote 2,3. Dafür war das Gerät das günstigste Modell im Test und kostet nur 149 Euro.

Beim Kauf sollte man darauf achten, dass die Sprühlanze ergonomisch zur Körpergröße passt. Sonst muss man unter Umständen stark gebückt arbeiten. Der Druckschlauch sollte nicht zu starr sein - das schränkt sonst die Bewegungsfreiheit ein.

Wichtig: Hochdruckreiniger sind zwar gegen Wasser geschützt, dennoch sollte man den Wasserstrahl niemals auf das Gerät richten - ebenso wenig auf Haustiere, andere Personen oder empfindliche Oberflächen. dpa