Traditionen sollte man erhalten. Getreu diesem Motto habe ich mit meinen Freunden im August 2021 einen Kegelclub gegründet. Was mit einer lustigen Idee begann, ist aktuell überhaupt kein Spaß mehr für mich.

Unter dem Namen „KC Kurz Lang“ treffen wir uns alle vier Wochen in geselliger Runde, um zu reden, Bierchen zu trinken und dabei zu kegeln. Wir haben das Rad also nicht neu erfunden. Auch die vielen Strafen wurden aus der Tradition übernommen. Die Kasse muss schließlich gefüllt werden.

Eine dieser Regeln: Bei jedem Treffen wird ein König und ein Pumpenkönig gekürt. Der eine ist der Sieger des Königwerfens, der andere hat die meisten Pumpen des Abends geworfen. So unterschiedlich die Leistungen dieser Spieler auch sind, ein Schicksal vereint beide: Die kommenden vier Wochen ist immer und überall eine kleine Kegelfigur mitzuführen. Erwischt ein Kegelbruder einen der Könige ohne diese Figur sind happige zehn Euro fällig.

Beim letzten Treffen habe ich mir mal wieder still und leise Chancen auf den ersten Königstitel meiner noch jungen Keglerkarriere ausgerechnet. Doch es kam ganz anders: Am Ende des Abends wurde ich zum Pumpenkönig gekürt. Auch das war mein erstes Mal, somit war die Bürde der kleinen Figur absolutes Neuland für mich. Und was soll ich sagen: Figur zu Hause vergessen – notiert, Figur im Auto vergessen – notiert, Figur im Rucksack vergessen – notiert. Meine Strafen nach gut zwei Wochen: 30 Euro, Tendenz steigend. Darauf ein dreifaches „Hoch lebe der Pumpenkönig!“