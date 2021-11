Nichtsahnend betrete ich am Morgen den Newsroom im GN-Verlag. Gedanklich noch etwas dem Frühstück verhaftet, wende ich mich routiniert meinem Arbeitsplatz zu – und stutze. Zwei Handwerker stehen an meinem Schreibtisch. Rechts von meinem Stuhl haben sie eine Leiter aufgestellt, links davon ein großes Absauggerät. Ein Blick nach oben zeigt mir: Mehrere Deckenplatten wurden entfernt. Leicht verunsichert nehme ich meinen Platz ein, während an der Wand hinter meinem Rücken die Arbeiten beginnen: Es sollen Kabel verlegt werden, dafür muss zunächst ein Loch in den Beton unter der Deckenverkleidung gebohrt werden. So lasse ich mir das Vorgehen von den Fachmännern jedenfalls kurz erläutern.

Ihre emsige Tätigkeit erschwert mir das konzentrierte Arbeiten ein wenig. Das wiederum belustigt meine Kollegen, die während der allmorgendlichen Videokonferenz das Treiben hinter meinem Rücken bestens im Blick haben. „Vielleicht solltest du lieber einen Helm tragen“, rät mir ein Kollege. Als die ersten Beton-Bröckchen leise nach unten rieseln, frage ich mich, ob an diesem Rat vielleicht etwas dran sein könnte. Und ein anderer Kollege kann sich nicht verkneifen: „Mensch, du erlebst hier heute noch einen richtigen Durchbruch!“ Ich lächle seinen Hinweis müde weg – bin aber gespannt, welche Überraschungen mein Arbeitstag noch so bereit hält.