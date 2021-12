Himmlische Mächte

Im Fußball kommt es auch auf die himmlischen Mächte an; das wissen wir spätestens, seit Diego Maradona bei der Weltmeisterschaft 1986 die Hand Gottes ins Spiel brachte und das 1:0 der Argentinier gegen England erzielte. Der AC Mailand kann sich aktuell gerade auf Messias verlassen. Junior Walter Messias, um genau zu sein, ein spätberufener Brasilianer, der vom Elektrogerätelieferanten und Kicker in einer italienischen Freizeitliga gerade zum Champions-League-Torschützen beim AC Milan aufgestiegen ist. Vergangene Woche Mittwoch erlöste er die Italiener im Gruppenspiel bei Atletico Madrid 20 Minuten nach seiner Einwechslung mit dem 1:0-Siegtreffer in der 87. Minute. Sehr zur Freude auch seines ebenfalls eingewechselten Teamkollegen Zlatan Ibrahimovic, der sich selbst zuweilen schon mal für Gott hält.

Und dass am selben Abend der ebenfalls von seinem Trainer Pep Guardiola eingewechselte Jesus Gabriel in der europäischen Königsklasse für Manchester City zum 2:1-Sieg gegen Paris St. Germain getroffen hat, kann kein Zufall gewesen sein – am Abend vor dem ersten Todestag von Diego Maradona.