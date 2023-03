Hilde, melde dich!

Ein regelrecht herzzerreißendes Drama spielt sich seit einer Weile in mehreren Voicemails auf meinem Diensthandy ab. „Hallo Hilde! Ich wollte mich mal wieder melden. Ich probiere es einfach später, wenn du wieder zu erreichen bist. Tschüss!“, spricht eine ältere Frau in den Hörer.

Hilde? Die kenne ich gar nicht. Gleich mehrfach probiert es die Anruferin bei mir. Jedes Mal springt die Mailbox an. Würde sie nur mal anrufen, während ich gerade erreichbar bin. Ich könnte ihr sagen, dass sie offenbar eine falsche Ziffernfolge wählt. Ja, ich würde auch einfach zurückrufen und das Versehen aufklären, doch leider telefoniert Hildes Bekannte unter anonymer Nummer.

Am Tag drauf folgt die nächste Nachricht. „Hilde, ich hab’s schon ein paar Mal probiert, ich erreich dich einfach nicht“, sagt die mittlerweile verzweifelt klingende Stimme. „Ich hab doch die richtige Nummer, ich versteh das gar nicht. Bei dir ist immer das Band dranne.“ Wenn ich wenigstens wüsste, wer Hilde ist, ich würde ja vermitteln.

„Hast du gar keine Bandansage eingerichtet?“, fragt die Kollegin in der Redaktion. Das wäre jetzt wohl an der Zeit, denke ich, während der Groschen gen Boden saust. Beim nächsten Anruf sollte nun also klar werden, dass hier ein GN-Redakteur und nicht Hilde gerade verhindert ist. Und Hilde, falls du das liest: Meld du dich doch auch mal wieder!