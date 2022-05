Heute schon gepurzelt?

Damals im Sportunterricht hieß er „Rolle vorwärts“, meine rheinländische Verwandtschaft nennt ihn „Kusselkopp“ und vielen Grafschaftern ist er als Kopsibolter bekannt: Der gute alte Purzelbaum hat viele Namen – und heute einen Ehrentag. Ganz recht, heute ist „Welttag des Purzelbaums“.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zum letzten Mal einen Purzelbaum geschlagen – nicht im übertragenden Sinne, sondern ganz real? Ist dieser Tag nicht ein guter Anlass, um sich mal wieder nach Herzenslust über den Boden zu kullern? Also: Gerade aufrichten, kopfüber zu Boden stürzen und in einer geschmeidigen Bewegung über den gebeugten Rücken rollen. Wie bitte, die Knochen zu steif, der Boden zu hart und der Nacken zwickt auch? Nun, es steckt eben nicht in jedem ein Heinz Erhardt, der einmal sagte, er „könnte manchmal vor Glück eine ganze Allee von Purzelbäumen schlagen“.