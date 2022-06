Na, haben Sie heute schon geflunkert? Wenn nicht, dann werden Sie es wahrscheinlich noch tun. Schließlich sagen wir ja statistisch gesehen ziemlich oft die Unwahrheit. Wer nun vehement protestieren will, sollte mal schnell nachdenken. Wie oft schwindeln wir nicht alleine schon, um höflich zu sein? „Schickes Auto!“, „Das schmeckt prima!“, „Tolle Frisur!“, „Schön, dich zu sehen!“, „Ich melde mich dann!“. Keine Frage: Kleine Flunkereien erleichtern an vielen Stellen das Leben und vermeiden bisweilen vielleicht sogar richtig großen Ärger. Man stelle sich nur einmal vor, man würde in einigen Situationen die Wahrheit sagen – zum Beispiel: „Das Essen schmeckt widerlich““ oder „Deine Frisur sieht bescheuert aus!“. Nein, dann doch lieber ein wenig die Wahrheit verbiegen.

Damit stellt sich unweigerlich die Frage: Gibt es also gute und schlechte oder große und kleine Lügen? Schwierig – und irgendwie wohl auch Ansichtssache. Ich persönlich schätze die Wahrheit, könnte sicher aber manchmal auch ganz gut damit leben, wenn sie mir vorenthalten oder etwas verzerrt würde. Frei nach dem Motto: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber bitte nicht falsch verstehen: Das heißt nicht, dass man mich nun permanent anflunkern sollte.