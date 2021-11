Am Samstag ging’s – nach einem ausgiebigen Frühstück – auf dem Fußballplatz, der eigene Nachwuchs war im Einsatz. Direkt danach dann in die Sporthalle, die ersten Volleyball-Punktspiele der Saison von der Tochter standen an. Und dann natürlich noch der eigene Auftritt, der eigentlich nicht der Rede wert ist: Altherrenfußball, unterste Liga, aber natürlich höchster Einsatz. Wichtiger noch als das Spiel war die Mannschaftsfeier danach, wir saßen – coronakonform – endlich mal wieder zusammen nach ziemlich genau zwei Jahren Pause.

Ausschlafen, lange frühstücken, zuschauen bei den Kindern, selbst ein bisschen kicken und dann auch noch feiern – was ein herrlicher Samstag. Und vielleicht eine Ausnahme angesichts der vierten Corona-Welle. Ich selbst muss nicht mehr Fußballspielen, in größerer Runde feiern schon gar nicht – ich habe nur einen Wunsch: dass die Kinder weiter ihren Sport ausüben können. Meinetwegen auch im kleinen Kreis ohne Zuschauer.