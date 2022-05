Helden der Kindheit

Jede Generation hat ihre eigenen Helden. Das ist mir vor Kurzem wieder mal bewusst geworden. Eine junge Kollegin wollte mich schon vor mehreren Monaten dazu verdonnern, mich endlich intensiver mit Harry Potter zu beschäftigen. Bisher habe ich diese Aufgabe leider noch nicht erfüllen können. Der Hintergrund: In einem Gespräch habe ich leider meine völlige Ahnungslosigkeit über die oben genannte Buch- und Filmfigur gezeigt und musste gestehen, dass ich weder ein Harry Potter-Buch gelesen noch einen Film mit ihm gesehen habe. Deshalb konnte ich auch bei manchen Gesprächen nicht so ganz folgen. Vielleicht wäre es mal eine Idee, wenn die Kollegin all die Bücher liest, die ich in jungen Jahren bevorzugt habe. Wie wär’s denn mit „Robinson Crusoe“ von Daniel Defoe, „Die Schatzinsel“ von Robert Louis Stevenson oder „Die Abenteuer des Tom Sawyer“ von Mark Twain. Daran und an die dazu passenden Filme erinnern sich die älteren Leser sichern sehr gern.