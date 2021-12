Heimsucher

„Guten Tag Andre, Ihr Paket wurde zugestellt! Wie war Ihre Zustellung?“ Keine Ahnung, ich bin nicht zu Hause. Soll wohl geklappt haben, denke ich mir und lege mein Handy, das mir soeben mit einem „Ping“ die Vollzugsmeldung des Postboten präsentiert hat, wieder beiseite.

Wie war meine Zustellung? Zumindest nicht unerwartet. Denn der Online-Händler hat mich in den vergangenen Tagen über jeden Schritt des Versands informiert. Ich hätte per Handy live mitverfolgen können, welchen Weg das Paket zu mir genommen hat. Von der Lagerhalle bis ins gelbe Auto. Wenn ich Zeit gehabt hätte. Und Interesse.

Ich greife noch einmal zum Handy und lasse mir die Frage erneut anzeigen. Es stehen zwei Antworten zur Auswahl: „Sehr gut“ und „Nicht so gut“. Wann sollte ich wohl die zweite Möglichkeit anklicken? Vermutlich, wenn ich abends in meinem Carport kein Paket erspähte. Dann dürfte etwas schiefgelaufen sein – und ich würde mal in den Carport meines Nachbarn lugen.

Ich schaue mir die Botschaft des Lieferanten noch etwas genauer an und entdecke weiter unten ein verwackeltes Foto. Zu sehen ist das frisch abgelieferte Paket. Na sowas! Es ist also wirklich da. Und wieder stellt sich mir eine Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten: Entweder hat der Postbote einen Schlüssel – oder ich habe vergessen, die Tür zur Terrasse abzuschließen.