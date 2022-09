Hausaufgabenhilfe

Finger hoch – wer hat früher in der Schule gern die Hausaufgaben gemacht? Ich gebe es zu, so ganz großartig fand ich das nicht. Und auch jetzt mit einer Zweitklässlerin zu Hause kann ich mir prinzipiell Schöneres vorstellen, als Großtochter am Nachmittag wieder zum Rechnen, Lesen und Schreiben zu motivieren. Aber es hilft ja nichts, die Aufgaben müssen erledigt werden. Und zwar nicht von mir. Zum Glück.

Nun sollte man ja denken, im zweiten Schuljahr sollte ich doch locker alles schaffen. Aber es gibt Aufgaben, die mich an meine Grenzen bringen würden. Die Plus- und Minusrechnungen bekomme ich schon noch im Kopf hin, und auch das Lesen stellt mich nicht vor Probleme. Doch es muss deutlich mehr gemalt werden, als ich es aus meiner Grundschulzeit im Kopf habe.

Vielleicht habe ich es auch nur erfolgreich verdrängt? Denn bei einem Troll, der eine Katze auf dem Kopf hat, sind meine künstlerischen Fähigkeiten sehr schnell an ihre Grenzen gebracht. In diesen Fällen ziehe ich mich schnell auf meine „Beratertätigkeit“ bei den Hausaufgaben zurück und biete jede Menge aufmunternde Worte. Mit denen kann ich deutlich besser umgehen als mit dem Zeichenstift.