Hannovers Handballer holen Schweizer Nationalspieler Gerbl

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den Schweizer Nationalspieler Max Gerbl für die kommende Saison verpflichtet. Der 26-Jährige kommt von den Kadetten Schaffhausen und unterschrieb einen Einjahresvertrag, wie die Niedersachsen am Dienstag mitteilten. Der Linkshänder, der mit dem anderen Neuzugang Marius Steinhauser das Duo auf der Rechtsaußen-Position bilden soll, erzielte in der Nationalmannschaft 71 Tore in 42 Spielen.