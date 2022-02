Hamburg Towers: Trainer Calles lässt seine Zukunft offen

Der ehemalige Rasta-Vechta-Trainer Pedro Calles hat offen gelassen, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers verlängert. «Als ich 2020 bei den Towers unterschrieben habe, hatte ich nicht vor, nur für zwei Jahre hier zu bleiben. Der Verein hat seitdem große Fortschritte gemacht. Für eine Vertragsverlängerung müssen die Umstände jedoch auf beiden Seiten passen. Wenn wir die Zeit dazu finden, darüber zu sprechen, sehen wir weiter», sagte der 38 Jahre alte Spanier dem «Hamburger Abendblatt» (Donnerstag) in einem Interview.

Einen Wechsel in ein anderes Land, wo vor allem in seiner spanischen Heimat die Basketball-Vereine über deutlich höhere Budgets verfügen, kann sich der Coach grundsätzlich vorstellen. «Sonst würde ich meine Karriere als Trainer beschränken», meinte Calles, der vor zwei Jahren von Rasta Vechta in die Hansestadt gekommen ist. «Meine Familie und ich wollen nach Möglichkeit aber vorerst weiter in Deutschland bleiben. Das ist unsere derzeitige Priorität», ergänzte der Spanier, der die Towers vor dieser Saison in den EuroCup geführt hat.