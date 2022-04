Haltbares Hühnerprodukt

Ein paar freie Tage zum Monatsbeginn hatte ich eigentlich für ein wenig Zeit im Garten vorgesehen, doch der April hat seine „Ich-mache-was-ich-will“-Karte ausgespielt und mir diese Pläne im wahrsten Sinne des Wortes verhagelt. Also das Alternativprogramm: Wo wird man nicht nass und erlebt trotzdem was? Gut, ein Naturkundemuseum kommt einem da wohl nicht als Erstes in den Sinn, zumal die Grafschaft über kein solches verfügt.

Aber gleich hinter der Grenze zu den Niederlanden bei Nordhorn gibt es eins, dessen Besuch sich absolut lohnt: Das „Natura Docet“ in Denekamp bietet neben einem Mammut- und einem Stegosaurus-Skelett sowie einer auch für kleine Besucher interessanten Ausstellung zum Thema Wolf, eine umfassende Sammlung faszinierender Tierpräparate, darunter Hunderte von Vögeln aus aller Welt. Ein Schaukasten zeigt zudem die Gelege der Tiere: Eier in verschiedenen Größen und Formen, mal rundlich, mal länglich, aber immer ei-förmig.

Während ich keine Ahnung habe, wie man beispielsweise einen recht gruselig anmutenden Fisch wie einen Seewolf so präpariert, dass er auch in 100 Jahren noch nicht zu Staub zerfallen ist, kann ich mir zumindest denken, wie diese Vogeleier haltbar gemacht wurden: Zwei Löcher rein und dann auspusten! Das haben wir schon im Kindergarten gemacht und die haltbaren Hühnerprodukte mehr oder weniger kunstvoll mit Filzstiften verziert. Die liegen jetzt zwar nicht im Museum, baumeln aber immer noch jährlich am Osterstrauß: Naturkunde für daheim.