Unsere Tante im Emsland ist nicht mehr die Jüngste. Sie hat die 90 längst überschritten. Manchmal ist sie etwas wackelig auf den Beinen. Aber im Kopf ist sie fit wie eh und je. Das ist ein großes Glück.

Kürzlich änderte sich die Lage. Unsere Tante hatte auf einmal Mühe, Gesprächen zu folgen. Sie verstand einfach nicht mehr, was man ihr sagte. Wir versuchten es mit kräftiger Stimme und einfachen Sätzen. Es brachte alles nichts.

In der Familien-Whatsapp-Gruppe äußerte man über Tage zunehmend Sorge. Was ist los mit unserer Tante? Natürlich wissen wir, dass sich der Gesundheitszustand eines Menschen in hohem Alter flugs verschlechtern kann.

Unsere Tante bekam durchaus mit, dass man mit Worten einfach nicht zu ihr vordrang. Aber mehr als ein Schulterzucken hatte sie nicht für uns übrig. Erst als unser Schwager die neuen Batterien in ihrem Hörgerät einfach einmal umdrehte, war die Welt wieder in Ordnung.