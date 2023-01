Guten Tag, Herr Präsident! Wenn Lokaljournalisten auf Spitzenpoliker treffen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

als Lokaljournalisten haben wir es nicht allzu oft mit Politprominenz aus der allerersten Reihe zu tun. Unsere Gesprächspartner sind eher Bürgermeister oder Landrat als Minister, Kanzler oder Präsident. Ich finde das sehr angenehm, denn unsere örtlichen Politiker sind viel leichter zu erreichen, sie reden in der Regel auch offener mit uns und werden nicht von skeptischen Beratern und Sprechern auf unverbindliche Bahnen gelenkt. Zudem können wir problemlos auch unter vier Augen mit ihnen sprechen und müssen uns nicht mit unpersönlichen Pressekonferenzen im Kreise Dutzender Kollegen begnügen.

Im Wahlkampf ist plötzlich Zeit für uns

Aber gelegentlich treffen wir natürlich auch die wirklich Wichtigen dieses Landes. In der Regel dann, wenn sich diese zu uns in die Grafschaft verirren. Das passiert vor allem in Wahlkampfzeiten. Auch das ist für uns dann vorteilhaft, denn in diesen Phasen wollen in der Regel die Politiker etwas von uns Journalisten, und nicht umgekehrt. Das bedeutet: Sie finden plötzlich Interviewtermine in ihren ansonsten rappelvollen Kalendern, nehmen sich Zeit für etwas längere Gespräche – und hier in der Provinz müssen wir uns diese exklusive Zeit trotzdem nicht mit vielen anderen Journalisten teilen.

Nachteil: Wirklich Spektakuläres erfahren wir bei solchen Treffen nicht, die Politiker wollen vor allem gut dastehen und Wahlwerbung betreiben. Aber wir können mit unseren Fragen zumindest darauf hinwirken, dass sie nicht mit Allgemeinplätzen davonkommen, sondern ganz konkret auf die drängenden Themen hier bei uns in der Grafschaft eingehen.

Der Mensch hinter dem Politiker

Besonders gut ist es für uns natürlich, wenn sich ein Spitzenpolitiker zu einem exklusiven Besuch direkt in unserer Redaktion ankündigt. Dann haben wir ihn ganz für uns, können auch mal vertrauliche Hintergründe erfahren, ausführliche Interviews führen und bei einer Tasse Kaffee ein wenig den Menschen hinter dem Politiker kennenlernen. Ministerpräsident Stephan Weil zum Beispiel ist – bevorzugt natürlich im Wahlkampf – gerne mal bei uns vorbeigekommen.

© Westdörp, Werner Interview mit Ministerpräsident Stephan Weil im GN-Verlagsgebäude. Foto: Westdörp

Solche Gespräche sind in der Regel erfreulich zwanglos. Dass hier ein führender Politiker des Landes zu Gast ist, merken wir vor allem im Vorfeld. Nämlich dann, wenn Sicherheitsbeamte den Besprechungsraum begutachten und den Weg dorthin vom Parkplatz für die Dienstlimousine aus abgehen wollen. Was die Beamten bei diesen Vorab-Inspektionen übrigens immer wissen wollen: Wo sich für den Fall der Fälle die nächstgelegene Toilette befindet. Spitzenpolitiker haben halt dieselben Bedürfnisse wie du und ich…

Ein echter Profi: Gestählt und gelassen

Besonders positiv in Erinnerung habe ich das Interview mit einem Politiker, der erst spät und dann für recht kurze Zeit in die allererste Reihe der Bundespolitik aufgerückt war: Norbert Walter-Borjans kam im September 2021 kurz vor der Bundestagswahl nach Nordhorn, seinerzeit als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Eigentlich wollte er sich hier lediglich im kleinen Kreis und hinter verschlossenen Türen mit einigen örtlichen Genossen austauschen. Dann aber ließ er sich recht kurzfristig auf ein ausführliches Gespräch mit mir ein.

© Lüken, Jürgen Interview in Nordhorn mit dem damaligen SPD-Bundesvorsitzenden Norbert Walter-Borjans. Foto: Hille

Seine Pressesprecherin wurde zwar reichlich nervös, als wir alles gut ausgeleuchtet auf Video aufnahmen. Einer Veröffentlichung würde sie auf keinen Fall zustimmen, hakte sie sofort ein. Klar: Sie hatte Sorge, in der heißen Phase des Wahlkampfes die Kontrolle zu verlieren. Aber der in vielen Jahren Landespolitik gestählte Norbert Walter-Borjans sah das ganz entspannt, gab mir ein 15-minütiges Interview und erteilte schon kurz danach auf der Fahrt zum nächsten Termin sein Einverständnis, dass wir alles ohne Einschränkungen auf GN-Online (und natürlich gedruckt in der Zeitung) veröffentlichen dürfen. Vielleicht war er auch deshalb so gelassen, weil er schon ahnte, dass seine SPD nur zwei Wochen später ziemlich überraschend die Bundestagswahl gewinnen, seine Partei den Kanzler stellen – und er selbst sich wenig später recht zufrieden in den Ruhestand verabschieden würde.

Aber, wie gesagt: Allzu oft kommen solche Polit-Schwergewichte nicht in die Grafschaft. Größere Chancen, sie zu treffen, haben wir Lokaljournalisten deshalb, wenn wir zu ihnen fahren. Mein Kollege Andre Berends hatte dazu in dieser Woche die Gelegenheit. Er traf in Berlin bei der Verleihung der „Sterne des Sport“ den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und berichtet im Folgenden von einer Begegnung, die einiges an Vorbereitung erfordert und uns Journalisten auch Grenzen aufzeigt. Es lohnt sich also, hier direkt weiterzulesen.

___

Zu Besuch beim Bundespräsidenten

Von Andre Berends

Die Verleihung des Gold-Sterns ist jedes Jahr im Januar der Höhepunkt des bundesweiten Wettbewerbs „Sterne des Sports“, der das gesellschaftliche Engagement von Vereinen würdigt. Zu den 17 Finalisten gehörte diesmal das Trio SV Bad Bentheim, TuS Gildehaus und SG Bad Bentheim. Die Obergrafschafter hatten mit zwei Hilfsprojekten überzeugt und waren am Montag zur Preisverleihung in Berlin eingeladen. Ich habe die Delegation als Jurymitglied des Kreiswettbewerbs und Berichterstatter der Grafschafter Nachrichten begleitet.

© Berends, Andre Der Festsaal der DZ-Bank in Berlin war am Montagvormittag Schauplatz der Preisverleihung „Sterne des Sports“. Foto: Berends

Die Preisverleihung ist eine festliche Angelegenheit mit hochkarätigen Gästen aus Sport und Politik. Schauplatz ist die Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (DZ-Bank) am Pariser Platz in Sichtweite des Brandenburger Tors. Zur Linken das Hotel Adlon, zur Rechten die US-Botschaft. Es ist 9.30 Uhr. In einer Stunde beginnt die Veranstaltung, zu der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet wird. Während die Grafschafter Gruppe noch durchs Brandenburger Tor schlendert, stehe ich bereits im Foyer. Warum wir ausgerechnet hier sind? Weil die Volksbanken und Raiffeisenbanken den Wettbewerb ausrichten.

Ohne Anmeldung geht nichts

Einfach reinlaufen, Eindrücke und Stimmen sammeln, fotografieren und filmen - das klappt hier so ohne weiteres nicht. Ich habe mich schon vor ein paar Tagen per E-Mail beim Veranstalter angemeldet und um Akkreditierung gebeten, also um Zutritt als Pressevertreter. Dazu habe ich meine Personalien angeben, die offenbar einer Sicherheitsüberprüfung standgehalten haben, denn ein paar Tage später kam die Bestätigung. Dazu der Hinweis, dass erhöhte Sicherheitsvorkehrungen gälten.

Jetzt eine Erinnerung an den Berlin-Ausflug: Die Presse-Akkreditierung, die Andre Berends zu Beginn der Veranstaltung erhalten hat. Foto: Hille

Es gibt im Foyer einen eigenen Presseschalter. Andre Berends, Grafschafter Nachrichten - steht auf der Liste. Zum Glück. Ich bekomme nach Vorlage meines Presseausweises zwei Bändchen ausgehändigt - eines für meinen Rucksack und eines für mein Handgelenk. Dazu einen Ausweis, den ich mir um meinen Hals hängen muss. „Presse“ steht auf dem Schildchen. Ohne diesen Ausweis ist es nicht möglich, sich bei der Veranstaltung frei zu bewegen. Dann geht es weiter zu einem Sicherheitsmitarbeiter. Er schaut in meinen Rucksack. Ich drücke bei meiner Kamera auf den Auslöser, um zu zeigen, dass das wirklich eine Kamera ist. Und ich schalte mein Notebook ein, um zu zeigen, dass das wirklich ein Notebook ist. Jedes Gerät erhält einen kleinen Aufkleber. Geprüft. Hinter mir wartet schon ein Kollege eines Sport-Nachrichtendienstes.

Zwei Leibwächter vorweg, zwei hinterher

Im großen Festsaal ist noch nicht allzu viel los. Ich blicke auf die Platzkarten in der ersten Reihe. Hier sitzt gleich der Bundespräsident, daneben der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds. Und drei Plätze weiter rechts steht der Name Faeser. Die Bundesinnenministerin kommt also auch. In der nächsten halben Stunde füllt es sich. Hunderte Vereins- und Bankenvertreter sind da, alle sportlich-elegant gekleidet, wie es gefordert war. Der Dresscode gilt zwar nicht unbedingt für die Presse, aber mit Hemd und Jackett fühle ich mich hier doch etwas wohler. Und wenn ich mir die Kollegen so anschaue, denken die offenbar ganz ähnlich.

© Berends, Andre Ein Lächeln für die Presse: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in der ersten Reihe Platz genommen. Foto: Berends

Um kurz vor halb Elf bittet Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein alle Anwesenden, auf ihren Stühlen Platz zu nehmen und verkündet: „Meine Damen und Herren, der Bundespräsident!“ Nun stehen alle wieder auf. Applaus. Frank-Walter Steinmeier betritt den Festsaal, zwei Leibwächter laufen vor ihm, zwei hinter ihm. Das ist jedenfalls das, was man auf Anhieb erkennen kann. Der Bundespräsident lächelt, schüttelt Hände, lässt sich von der Innenministerin herzen und setzt sich. Die Presse hat eine knappe Minute Zeit, um Fotos und Videos aus nächster Nähe aufzunehmen.

Nahbar - und auch wieder nicht

Der Bundespräsident bleibt ziemlich genau 100 Minuten, geht für Talkrunden auf die Bühne und überreicht dort 14 kleine und drei größere Gold-Sterne an die Vereinsvertreter. Dann ist die Preisverleihung vorbei - und es wird wuselig. Frank-Walter Steinmeier steht noch auf der Bühne und lässt sich mit Vereinsvertretern fotografieren. Jeder will ein Bild mit ihm. Sein Sicherheitsteam ist um Abschirmung bemüht, Nervosität scheint aber nicht aufzukommen. Dem Staatsoberhaupt gelingt es, nahbar zu sein, ohne jemanden zu sehr an sich heranzulassen. Nach einer Viertelstunde macht der Tross dann kurzen Prozess und schleust den Bundespräsidenten mit zügigem Schritt aus seinem Bad in der Menge nach draußen. Weg ist er. Nach und nach legt sich der Trubel.

Nach der Preisverleihung noch schnell ein Bild mit dem Bundespräsidenten. Das macht Frank-Walter Steinmeier gerne mit - aber nur ein paar Minuten. Foto: Berends

Gelegenheit, mit dem Bundespräsidenten zu sprechen, hatten wir Pressevertreter nicht. Was er sagen wollte, hat er auf der Bühne gesagt und das findet sich auch Minuten nach der Preisverleihung in einer Pressemitteilung des Veranstalters wieder. Praktisch, aber einseitig. Denn Nachfragen ist er auf diese Weise bequem ausgewichen. Das wäre anders gewesen, wenn Frank-Walter Steinmeier den drei Obergrafschafter Vereinen in Bad Bentheim oder Gildehaus zu ihrem zweiten Platz gratuliert und es dort vielleicht etwas weniger Trubel gegeben hätte. Das bedeutet nicht, dass er dann unbedingt konkreter geantwortet hätte - aber man hätte ihn sicherlich mal direkt fragen können.