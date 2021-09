Wenn mitten in der Nacht die Kirchenglocken läuten, macht man sich heutzutage ja durchaus seine Gedanken. Warnt da jemand vor einer drohenden Gefahr? Dient das Geläut als Ersatz für die vielerorts längst ausrangierten Sirenen? Oder sollen die Glocken uns ermahnen, uns an eine Katastrophe erinnern, die sich just zu dieser nachtschlafenden Uhrzeit ereignet hatte?

Solche Fragen haben sich in der vergangenen Woche viele Schüttorfer gestellt. Denn gegen 23.30 Uhr läuteten dort die Glocken regelrecht Sturm. Da machte sich mancher, der unsanft um den Schlaf gebracht wurde, ernsthafte Sorgen. Andere wiederum waren offenbar noch wach und eröffneten umgehend launige Diskussionen in Internet-Netzwerken. Mancher wurde auch sauer, weil er lautstark aus seinen Träumen gerissen worden war.

Die Erklärung fiel letztlich recht profan aus: Die Glocken waren schlichtweg falsch programmiert. Der Läutecomputer dachte wohl, es sei Silvester...

Also dann: Frohes neues Jahr – und gute Nacht!