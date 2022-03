Ein Dachstuhlbrand in der Innenstadt von Einbeck im Landkreis Northeim hat einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Verletzt worden sei nach ersten Informationen niemand, es seien keine Menschen mehr in dem Gebäude, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Einbecker Innenstadt wurde weiträumig abgesperrt, wie der Sprecher sagte.