/ Lesedauer: ca. 2min Theater Gregor Gysi tritt in «Rocky Horror Show» auf

Der Linken-Politiker gilt als wortgewaltig in ausgefochtenen Debatten. Diese verbale Fähigkeit will er nun auf einer Theaterbühne in Berlin einsetzen.

© Michael Kappeler/dpa Gregor Gysi tritt im Berliner Admiralspalast auf.

Von dpa