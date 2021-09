Da ist der Zeitung „taz“ in der vergangenen Woche ein Meisterwerk gelungen. In der Rubrik „Die Wahrheit“ blickt Autor Gerhard Henschel süffisant auf unseren Landkreis. Revolutionäre Neuerungen seien von hier bislang nicht ausgegangen, weiß der Autor. Die Grafschaft sei aber bekannt für eine hier gerne kredenzte Puddingspeise mit reichlich Rum sowie für das „Bunte Bentheimer“.

Nun wolle man in der Grafschaft aber über den Tellerrand hinaus bekannt werden, berichtet der Autor. Das Land an der Vechte werde deshalb umbenannt in „Landkreis Gräf*inschaft Bentheim“. So könne man auch in Sachen Geschlechtergerechtigkeit punkten, erklärt die „taz“.

Jetzt definieren wir Grafschafter und Grafschafterinnen uns über etwas mehr als Pudding und Schweine. Das kommt für Großstadtjournalisten aber nicht so „cool“ rüber. Der arrogante Blick aus den Städten auf die Provinz ist meiner Meinung nach ebenso wenig zeitgemäß wie eine männlich dominierte Sprache. Ich finde, Grafschaft ist schon okay.