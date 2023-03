Gottes Liebe, die Leben schenkt

Zu den Liedern im Evangelischen Gesangbuch, die der Passionszeit zugeordnet sind, gehört das Lied 76. Die erste Strophe lautet: „O Mensch, bewein dein Sünde groß, darum Christus seins Vaters Schoß äußert und kam auf Erden; von einer Jungfrau rein und zart für uns er hier geboren ward, er wollt der Mittler werden. Den Toten er das Leben gab und tat dabei all Krankheit ab, bis sich die Zeit her drange, dass er für uns geopfert würd, trüg unsrer Sünden schwere Bürd wohl an dem Kreuze lange.“

Bittere Tränen, soll der Mensch weinen, angesichts der großen Sünden, die er sich auflastet. Sünde bedeutet, dass ein Mensch sich von Gott abwendet, beim Denken, Reden und Handeln Gottes Gebote nicht beachtet. So beginnt die Liedstrophe mit einer schweren Anschuldigung an uns Menschenkinder.

Aber gleich die zweite Zeile nennt denjenigen, der von aller Sünde befreit: Jesus Christus. Gott sendet seinen einzigen Sohn zu uns, um an unserer Stelle für alle Schuld die Strafe zu erleiden. Jesus ist der Mittler geworden zwischen Gott und uns Menschen. Er vermittelt uns die Gnade und Liebe Gottes. Er starb, um uns das Leben zu schenken. Darum fordert die zweite Strophe des Liedes zur Dankbarkeit und Nächstenliebe auf.

„So lasst uns nun ihm dankbar sein, dass er für uns litt solche Pein, nach seinem Willen leben. Auch lasst uns sein der Sünde Feind, weil uns Gotts Wort so helle scheint, Tag, Nacht danach tun streben, die Lieb erzeigen jedermann, die Christus hat an uns getan mit seinem Leiden, Sterben. O Menschenkind, betracht das recht, wie Gottes Zorn die Sünde schlägt, tu dich davor bewahren!“

Gott selbst bewahrt uns letztlich vor seinem Zorn. Zu Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu. Gott lässt unseren Erlöser nicht im Machtbereich des Todes. Mit ihm befreit er uns vom Tod. Deshalb können wir zu Ostern alle Tränen von unseren Augen abwischen, alle Tränen der Angst vor dem Tod und der Trauer um andere Menschen. Wir können zu Ostern vor Freude lachen. Tränen der Freude, Tränen vor Lachen können in unseren Augen sein. Denn was immer uns das Leben bringt, es ist gut aufbewahrt in Gottes Hand. Gottes Hand führt uns auch über die Grenzen des Daseins hier auf Erden hinaus zum Leben. Jesus war tot. Aber er lebt wieder, vermittelt uns stets aufs Neue Gottes Liebe, die Leben schenkt. So gilt auch für uns: Wir werden leben.

Eva-Maria Franke ist Pastorin der evangelisch-altreformierten und evangelisch-reformierten Kirchengemeinden in Laar

Karte

___

Gottesdienste in der Grafschaft: Termine im Überblick auf GN-Online