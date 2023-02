Gott ist wirklich unverzichtbar

Wir Reformierte haben es ja nicht so mit dem Fasten: Braucht ein/-e Christ/-in nicht! Nicht wir müssen etwas tun, um unsere Beziehung zu Gott zu gestalten, sondern Gott hat in Jesus Christus bereits alles für uns getan. Fasten als Glaubenspraxis macht keinen von uns heiliger.

Ich faste trotzdem gerne – und lade andere dazu ein. Denn in der Fastenzeit kann ich darüber nachdenken, was ich wirklich brauche im Leben als Christin. Alkohol oder Schokolade fasten, das kriegt man noch gut hin. Tut mir eh gut, wenn ich mal sieben Wochen ohne auskomme. Vor Jahren, als die Evangelische Kirche in Deutschland zum Klimafasten aufgerufen und uns eingeladen hat, sieben Wochen ohne Auto zu bestreiten, da ging auch das. Zugegeben, damals wohnte ich in Osnabrück und hatte als Studentin ohnehin kein Auto. Trotzdem war es zwei-, dreimal beschwerlich, etwa mit dem neuen Ikea-Regal im Bus zu fahren, anstatt mir das Auto von einem Freund zu leihen. Wenn es dann um Medienverzicht geht, vielleicht sogar um sieben Wochen ohne Smartphone, dann hört der Spaß allerdings auf. Wie soll ich das denn schaffen? Ob ich will oder nicht – meine Arbeit, meine Freizeit, alles wird mit dem Ding geregelt. Ich brauche es einfach. Oder? Wenn ich mir dann noch vorstelle, aus Kostengründen vielleicht sieben Wochen ohne warmes Wasser, ohne geheiztes Haus zu verbringen, ist endgültig Schluss. Das brauche ich nun wirklich. Das sind keine Luxusgüter, sondern ist alles lebensnotwendig, will man fast schon sagen – und vergisst dann leicht, wie viele Millionen Menschen ohne diese Annehmlichkeiten in ihrem Leben zurechtkommen müssen.

Was brauchen wir wirklich? Worauf können wir sieben Wochen lang auf gar keinen Fall verzichten? Was ist Teil unseres Lebens und langsam aber sicher in unseren Augen lebensnotwendig, wovon haben wir uns so abhängig gemacht, dass es ohne gar nicht mehr geht?

Das Fasten erinnert mich daran, dass ich außer Gott eigentlich gar nichts brauche oder brauchen sollte. Sein Wort, seine Gnade, seinen Frieden. Gott ist wirklich unverzichtbar. Das merkten die Jünger damals an Karfreitag, die Ukraine muss es seit einem Jahr fühlen und mir wird es am Ende von einem anstrengenden Tag bewusst: Ihn brauche ich als Christin. Ich brauche keine anderen Götter als den, der aus Liebe für mich und diese Welt am Kreuz stirbt. Das Fasten erinnert mich daran. „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16)

Antje du Plessis ist Pastorin der reformierten Kirchengemeinde in Georgsdorf

