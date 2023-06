Google-Fahrzeuge sind wieder unterwegs

Sie fahren wieder: Google sammelt mittels Kamera-Autos Panoramaaufnahmen von Straßen in ganz Deutschland, um damit die Straßenansichten (Street View) in der Kartenanwendung Maps zu erneuern. Man muss damit rechnen, den Weg eines Google-Autos mit Kameramast zu kreuzen.

Wo genau, das verrät Google per Abfragemöglichkeit auf der Street-View-Seite, zwar nur monatsgenau, aber immerhin auf die Stadt oder zumindest den Kreis heruntergebrochen.

Aktuell sind bis zum Oktober 2023 Fahrten in Deutschland geplant. Zudem hatte Google hierzulande im Laufe des Jahres 2022 neue Aufnahmen gemacht. All das Material soll Google zufolge aber nicht vor Mitte Juli online gestellt werden.

Also noch genug Zeit für alle Eigentümer oder Mieter, ihre Häuser oder Wohnungen auf den Aufnahmen unkenntlich machen zu lassen. Denn dieses Recht haben sie - auch schon vorab, etwa per Online-Formular.

Wichtig: Wer seine Immobilie schon einmal für die noch aktuelle Street-View-Version hat unkenntlich machen lassen und dies weiterhin so halten möchte, muss trotzdem neu widersprechen.

Ansonsten ist das Unkenntlichmachen jederzeit nach der Veröffentlichung der neuen Straßenansichten möglich. Man ruft dazu in Google Maps die entsprechende Ansicht auf, klickt links oder rechts oben auf das Dreipunkt-Menü und wählt „Problem melden“.

Die Funktion ist längst nicht nur für Fassaden-Fälle gedacht, sondern auch, wenn auf Straßenansichten Anstößiges zu sehen ist oder urheberrechtlich Problematisches, das Google durch die Lappen gegangen ist.

Gesichter und Kfz-Kennzeichen werden nach wie vor automatisch unkenntlich gemacht. So handhabt es auch Apple in seiner Umsehen (Look Around) genannten Foto-Straßenansicht seiner Karten-App. dpa