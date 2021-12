Die Adventszeit ist eine Zeit für die Sinne – Lichterketten in den Fenstern und Vorgärten, Kerzenschein und allerlei Leckereien in den Regalen, die nur darauf warten, verputzt oder getrunken zu werden. Die Bandbreite der weihnachtlichen Köstlichkeiten ist groß: Spekulatius, Schoko-Weihnachtsmänner, Marzipan, Christstollen und Lebkuchen, natürlich. Darüber hinaus gibt es jede Menge Teesorten, die auf die letzten Monate des Jahres zugeschnitten sind – zumeist mit Zutaten, die zur Adventsstimmung passen: Die Geschmacksrichtung „Hüttenzauber“ zum Beispiel hält unter anderem wohliges Zimtaroma bereit. Und dann gibt es ja auch noch Sorten wie Bratapfel, Kaminabend oder Winterzeit. Etwas ganz Besonderes erhielt ich vor kurzem als kleine Beigabe in der Apotheke: Glühwein zum Lutschen – ja, Sie haben richtig gehört. Die Glühwein-Bonbons mit Vitamin C wurden auf der Verpackung mit einem „besonderen Glühwein-Geschmack“ angepriesen. Allerdings: Mein Ding war es nicht, ich bleibe dann doch lieber bei der Version zum Trinken.