Glück aus dem Supermarkt

„Hast du wirklich genug Geld dabei?“ Der kleinere von den beiden Kleinen ahnt es schon: Ein Energy-Drink plus einmal „Nutella to go“, das könnte knapp werden mit dem Klimpergeld. Und tatsächlich, die Handvoll Münzen reicht nicht, einer der beiden Wunschartikel muss zurückbleiben an der Supermarktkasse.

Oder? „Wieviel habt ihr denn?“, fragt die Kassiererin und wühlt bereits in einem Körbchen voller Kleingeld, das sie hinter der Kasse hervorzaubert. „Wieviel braucht ihr denn noch?“, will zeitgleich ein Mann in der Warteschlange wissen und zückt sein Portemonnaie.

Schwupps ist alles bezahlt. Die beiden Kleinen ziehen fröhlich von dannen, nicht ohne sich artig bedankt zu haben. So preiswert kann man ein kleines bisschen Glück verschenken.