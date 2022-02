Geteilte Hausarbeit

Ich mache gern den Abwasch, trotz der segensreichen Erfindung einer Spülmaschine. Das hat etwas Beruhigendes und vermittelt mir das gute Gefühl, am nächsten Morgen ein sauberes Messer in der Schublade zu finden, um die heiß geliebten Frühstücksbrötchen aufzuschneiden.

Manchmal koche ich auch und sorge beim Braten der Frikadellen für reichlich Fettspritzer auf dem Ceran-Feld. Das reinige ich wieder.

Statt der Weihnachtsgeschenke haben wir in ein neues Haushaltsgerät investiert. Ein sogenannter Nasssauger hilft, in einem Arbeitsgang die Böden zu saugen und zu wischen. Das ist eine wirkliche Arbeitserleichterung, einfach zu handhaben und ganz wichtig: Es spart Zeit. Es macht einfach Freude, diesen kabellosen Helfer durch die Wohnung zu steuern.

Es gibt auch Arbeiten im Haushalt, um die ich einen Bogen mache. Dazu gehört das Bügeln, wo ich mehr Falten als glatte Flächen produziere.

In unserem Haushalt gibt es eine sinnvolle Teilung der Aufgaben, die effektiv ist. Nun fordert die neue Familienministerin Anne Spiegel, dass Männer 50 Prozent der Arbeiten im Haushalt übernehmen sollen. Also beende ich den Abwasch nach zwei von vier Töpfen, brate nur Fleischklöpse für mich und schalte den Nasssauger nach der Hälfte der Grundfläche aus, dafür brenne ich mit dem Bügeleisen Löcher in meine Hemden.