Gelöffelt und geschnitten

Gesunde Ernährung ist manchmal gar nicht so einfach. Grapefruits zum Beispiel sind reich an Vitamin C, schmecken hervorragend - sind aber einfach ganz blöd zu essen. Man soll sie, so habe ich gelernt, halbieren und dann auslöffeln. Wer das auf diese Weise noch nicht so oft gemacht hat: Vorsicht, es kann schmutzig werden. Den stumpfen Löffel in das nicht ganz so weiche Fruchtfleisch zu drücken, endet meist in einer ziemlichen Sauerei. Wer nicht weiter weiß, fragt Google und findet in diesem Fall: einen Grapefruit-Löffel. Vorne spitz und an beiden Seiten mit Zacken versehen, erinnert er ein wenig an die Bratwurst-Gabel aus Plastik von der Imbissbude, mit der man schneiden und piksen kann. Eine tolle Erfindung. Der Grapefruit-Löffel natürlich auch. Damit lässt sich die Frucht tatsächlich viel umgebungsschonender verspeisen. Die Handhabung der Bratwurst-Gabel geht mir aber eindeutig leichter von der Hand. Training ist halt alles.