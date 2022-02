Geschichte(n) im Adressbuch

Bei den Vorbereitungen für einen GN-Text bin ich in meinem elektronischen Adressbuch vor Kurzem über den Namen eines Kollegen gestolpert, mit dem ich vor einigen Jahren immer dann zu tun hatte, wenn die Fußballer von Eintracht Nordhorn auf die Konkurrenz aus Hildesheim trafen. Unweigerlich schossen mir da Bilder vergangener Tage durch den Kopf, als der Grafschafter Fußball noch in den höheren Spielklassen vertreten war. Und als ich so über das Phänomen der Kontakte in Adressbüchern nachgedacht habe, da ist mir aufgefallen, dass diese Sammlungen – ganz egal, ob digital oder auf Papier – immer auch ein Spiegelbild unserer persönlichen Geschichte sind. Sie sind verknüpft mit vielen Anekdoten und laden so buchstäblich dazu ein, gedanklich durch die Vergangenheit zu schweifen – oder aber einfach auch mal einen alten Kontakt zu reaktivieren. Eigentlich ist das eine gute Idee: Man nimmt sich das Telefonbuch und blättert sich quasi durch die eigene Historie. Oder aber man tippt auch gleich die ein oder andere Nummer ein und frischt mit einem Weggefährten oder einer Weggefährtin olle Kamellen auf – heute mal aus der Kategorie „A“, ein paar Tage später schaut man mal beim „S“ vorbei. Mal sehen, ob ich diese Idee tatsächlich in die Tat umsetze.