Geschichte wiederholt sich? Nicht auf meinem Schreibtisch!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Botschaft erreichte unsere Redaktion über das angeblich soziale Netzwerk Facebook: „Geschichte wiederholt sich eben“, kommentierte dort ein Mann aus dem Emsland unsere Corona-Berichterstattung und verstieg sich zu der Behauptung: „Damals die Juden, heute die Ungeimpften. Früher Goebbels, heute Spahn und Wieler.“ Für diesen und weitere Kommentare haben wir ihn auf unserer Facebook-Seite blockiert. Ebenso wie die Verfasserin folgender Sätze, eine junge Mutter aus der Niedergrafschaft: „Lasst euch mal alle von der Regierung weiter verarschen… Als nächstes kommt wahrscheinlich die Gaskammer für Impfgegner oder was ???!!!!“

Niemand muss Geschichte studiert haben, um zu erkennen, wie grundfalsch und menschenverachtend solche Gleichsetzungen sind, die wir in jüngster Zeit immer häufiger lesen. Man kann, darf und sollte in dieser Pandemie die Entscheidungen mancher Politiker und Maßnahmen des Staates durchaus kritisieren. Aber sie gleichsetzen mit millionenfachem Völkermord? Das ist schier unerträglich.

Bedrückende Geschichte eines Gildehauser Juden

Wer wissen will, was ein totalitärer Staat ist, was gnadenlose Ausgrenzung, Verfolgung und Ausrottung bedeuten, der sollte am morgigen Sonnabend, 11. Dezember, einen längeren Blick in die GN, in unser E-Paper oder auf GN-Online werfen. Dort erzählen wir die bedrückende Geschichte des Gildehauser Juden Heinz Wertheim. Besser gesagt: Er erzählt sie selbst.

Vor einigen Wochen habe ich von einem langen Brief erfahren, den Heinz Wertheim 1946 geschrieben hat und in dem er ausführlich beschreibt, wie er die letzten vier Jahre des NS-Regimes durchlitten hat. Am 11. Dezember 1941, also morgen vor genau 80 Jahren, wurden 19 Grafschafter Juden von den Nationalsozialisten abgeholt und ins Ghetto Riga verschleppt. Für 18 von ihnen begann damit eine qualvolle Reise in den Tod.

Allein Heinz Wertheim überlebte. Er litt zeitlebens an den Folgen einer Odyssee, die ihn ins 1700 Kilometer entfernte Riga und zeitweise noch viel weiter nach Osten führte, auf dem Rückzug dann in Konzentrationslager und auf einen Todesmarsch, ehe er 1945 nahe dem Bodensee befreit wurde und nach Gildehaus zurückkehrte.

Genau 80 Jahre nach der Deportation veröffentlichen die GN am 11. Dezember einen mehrseitigen Brief des Gildehauser Juden Heinz Wertheim. Fotos: Burkert/privat

Es hat einiger Gespräche und Besuche bedurft, ehe ich den Brief einsehen konnte und schließlich die Freigabe zur Veröffentlichung erhielt. Das mehrseitige Schreiben war erst jetzt im historischen Nachlass des Gildehauser Ehepaares Heinz und Hella Wertheim entdeckt worden. Gelesen hatte ihn bislang kaum jemand. Und ich konnte die Sorge verstehen, dass das Original in die falschen Hände geraten könnte. Schließlich las ich ja zur selben Zeit Kommentare wie diejenigen, die ich eingangs zitiert habe. Da prallten direkt auf meinem Schreibtisch Verschwörungsmythen und Geschichtsvergessenheit auf ein authentisches Zeitzeugnis, das unzweifelhaft deutlich macht: Nein, Geschichte wiederholt sich zu unser aller Glück gerade nicht.

Morgen veröffentlichen wir den Brief von Heinz Wertheim in voller Länge, am 80. Jahrestag der Deportation. Eine bedrückende Lektüre, die ich Ihnen sehr ans Herz lege.