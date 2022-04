Geschafft von Ostern

Warum sehen mich alle so seltsam an? Im lichtdurchfluteten Saal des Speiserestaurants merke ich erst nach ein paar Minuten, dass ich als Einziger am Schlemmer-Buffet eine FFP2-Maske trage. Ach so, an diesen sonnigen Ostertagen mit Bilderbuchfrühling und Vogelgezwitscher hat ein Gefühl von Freiheitsdrang auch beim Letzten die Corona-Angst verdrängt. „Ich bin schon durch“, raunt mir ein unbekannter Gast zu und meint nicht das Buffet, sondern die Virusinfektion. Ihm könne ja nun nichts mehr passieren. Ich bin da nicht so sicher und nehme den Mundschutz erst ab, als ich vor meinem gut gefüllten Teller sitze.

Aber die Vorsicht hält nicht lange. Beim dritten Gang zum Buffet sind auch bei mir Virus und Mundschutz vergessen. Jetzt drückt der Magen. Der hat schon seit dem Ostereier-Frühstück heftig zu tun. Aber das Roastbeef sieht zu gut aus. Das muss noch rein. Und die Desserts kann man auch nicht stehen lassen.

Also stehe ich zwischen zwei Grundschulkindern vor der Eisbox an und überhöre die innere Stimme, die mich warnt: „Halt dir ein bisschen Platz im Magen frei, gleich gibt’s Kaffee und Kuchen.“ Ach, jetzt ist eh‘ alles egal.

Auf der Heimfahrt weckt plötzlich beißender Brandgeruch meine journalistische Neugier. Feueralarm? Aber nein, die ersten Osterfeuer sind entfacht. Die müssen wohl ohne mich lodern. Ostern hat mich geschafft.