Gerüstet für den Notfall?

Kennen Sie noch die guten alten Einmachgläser? Früher waren sie fester Bestandteil eines jeden Haushalts, zumindest auf dem Lande. Wer immer konnte, hortete in den praktischen Gefäßen die Ernte aus dem eigenen Garten oder die großzügigen Geschenke von Verwandten oder Nachbarn. Bei Oma stand eben noch alles Lebensnotwendige im Keller. Schaut man sich die Ereignisse der vergangenen Monate an, so könnte es tatsächlich ratsam sein, sich für den Notfall mit eingekochten Leckereien in den praktischen Gläsern mit Drahtbügel oder Federklammer und Gummiring einzudecken. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat schon vor Jahren eine lange Checkliste für die private Notfallvorsorge veröffentlicht, die von Lebensmitteln und Getränken bis hin zu einem „Notgepäck“ reicht. Doch eine Frage hat das Bundesamt leider noch nicht beantwortet: Wo lassen zum Beispiel Mieter in einer Zweizimmerwohnung all den Kram? Und wohin wandere ich eigentlich mit dem „Notgepäck“? In den nächsten Wald? Was mache ich dann da? Ein schönes Lagerfeuer? Und wie lange muss ich dort bleiben? Ach ja, meine wichtigen Dokumente soll ich in einer Mappe im Krisenfall auch noch mitnehmen, zum Beispiel für die Rente. Kriege ich dann auch noch eine Rente, allein im Wald? Fragen über Fragen, die mir leider keiner beantworten kann.