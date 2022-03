Gericht setzt Befragung von Patientenmörder Högel fort

Das Landgericht Oldenburg setzt am Dienstag (9.00 Uhr) die Vernehmung des verurteilten Patientenmörders Niels Högel fort. Es ist der dritte Verhandlungstag in Folge, der sich ausschließlich der Befragung des 45-Jährigen widmet. Weitere dürften folgen. Der Deutsche sagt in einem Prozess gegen Ex-Vorgesetzte in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst aus. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft eine Mitverantwortung an seinen Verbrechen durch Unterlassen vor.

Bei den Angeklagten handelt es sich um drei Ärzte, drei leitende Pflegerinnen und Pfleger und einen Ex-Klinik-Geschäftsführer der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst. Die Anklage lautet konkret in unterschiedlichem Umfang auf Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise versuchten Totschlag jeweils durch Unterlassen. Högel wurde 2019 wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und verbüßt seine Strafe in der JVA Oldenburg.