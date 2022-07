Gericht: Kündigung in der Elternzeit ist rechtens

In der Elternzeit genießen Arbeitnehmer besonderen Kündigungsschutz. Sie können trotzdem ihren Job verlieren, wenn sie eine sogenannte Änderungskündigung ablehnen. Denn diese kann zulässig sein, wenn der bisherige Arbeitsplatz im Unternehmen wegfällt. Eine entsprechende Entscheidung des Arbeitsgerichts Potsdam hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg bestätigt (Az. 16 Sa 1750/21). In dem verhandelten Fall hatte sich eine Arbeitnehmerin in Elternzeit mit einer Kündigungsschutzklage gegen eine Änderungskündigung gewandt. Mit dieser hatte die Arbeitgeberin eine Kündigung ausgesprochen, zugleich angeboten, das Arbeitsverhältnis zu geänderten Arbeitsbedingungen fortzusetzen. Das Integrationsamt hatte der Kündigung, die die Arbeitnehmerin mit dem Wegfall des bisherigen Arbeitsplatzes betriebsbedingt begründete, zugestimmt. Die Kündigungsschutzklage wurde zu Recht abgewiesen, wie das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte. Der ursprüngliche Arbeitsplatz sei durch eine zulässige unternehmerische Entscheidung weggefallen, sodass eine Beschäftigung zu den bisherigen Bedingungen nicht möglich gewesen sei.

Die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu geänderten Bedingungen anzubieten sei zulässig gewesen. Da die Klägerin das Änderungsangebot nicht angenommen hat, wurde das Arbeitsverhältnis beendet. dpa