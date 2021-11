Es gibt Gegenstände, die offen sichtbar in der Gegend herumstehen, die ich aber einfach nicht wahrnehme: das offene Glas Marmelade direkt hinter dem noch geschlossenen im Kühlschrank zum Beispiel. Aber es geht auch größer: Durch die Pandemie habe ich in den vergangenen Monaten viel Zeit im heimischen Arbeitszimmer verbracht, so auch in der Erinnerung schon verblassten Sommerzeit. Sie hatte zwar nur wenige richtig heiße Tage zu bieten, für die hatte ich mir jedoch trotzdem einen Standventilator in den Raum gestellt, um für Abkühlung zu sorgen.

Dass mir erst gestern aufgefallen ist, dass das Ding da immer noch einsatzbereit wartet und ich es nicht schon längst weggestellt habe, obwohl es draußen schon fast friert, hat mich nachhaltig irritiert: Mein Gehirn hat die Existenz des Luftquirls einfach aus meiner Wahrnehmung herausgestanzt. Genauso wie man über den Sommer nicht ein einziges Mal darüber nachdenkt, wo eigentlich der Strickschal geblieben ist und wo genau die Winterreifen eigentlich lagern. Was gerade nicht gebraucht wird, wird im Gedächtnis aussortiert.

Eigentlich eine ganz praktische Vorgehensweise, die leider nur psychisch und nicht physisch funktioniert. Denn natürlich muss der Ventilator jetzt auch irgendwo überwintern. Was ist eigentlich in der Abstellkammer da hinten? Ach ja, die Weihnachtsdekoration. Gerade noch rechtzeitig dran gedacht.