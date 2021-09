Gepflegte Langeweile

Der Wahlkampf für die Bundestagswahlen läuft auf Hochtouren. Aber was heißt schon Hochtouren. Es ist zum Gähnen langweilig, denn alle drei Spitzenkandidaten sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie ihre Zuhörer tatsächlich begeistern können. Echte „Straßenpolitiker“, die große Säle und Plätze füllen konnten, gibt es nicht mehr. Eifrige Parteifunktionäre dominieren.

Die Älteren unter uns können sich sicherlich noch gut an den ewig polternden Franz-Josef Strauß erinnern, der seine politischen Gegner mit teilweise absurden Parolen provozierte. Egal, wie man zu seiner Politik stand, interessant war es immer. Highlights waren oft die Auftritte nach den Bundestagswahlen, so zum Beispiel 1987, als man den leicht angeheiterten bayerischen Ministerpräsidenten aus München zuschaltete. Er brachte Schwung in die „Elefantenrunde“. Heute wäre so etwas undenkbar. Unvergessen ist auch der Auftritt von Gerhard Schröder in der Elefantenrunde nach der Bundestagswahl 2005.

Für scharfe und spitze Formulierungen war auch der ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner bekannt, der am Wahlabend 1976 die aktuellen Hochrechnungen nicht parat hatte. Er blaffte den Journalisten Ernst-Dieter Lueg an: „Sie wissen nichts ..., und ich weiß nichts ..., Herr Lüg.“ Lueg antwortete ihm: „Vielen Dank ... Herr Wöhner.“ Eine Sternstunde des Deutschen Fernsehens.