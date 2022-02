Generalkonsulin bangt um Familie und Freunde in der Ukraine

Die ukrainische Generalkonsulin in Hamburg, Iryna Tybinka, bangt um ihre Familie und Freunde in der Heimat. Sie komme aus der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg), sagte die 44-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Meine Mutter bleibt dort, meine Familienangehörigen bleiben dort.“ Es habe leider schon viele Explosionen in der Region gegeben. „Wir sind alle sehr besorgt“, sagte Tybinka.

Die anderen Mitarbeiter des Generalkonsulats hätten wie sie selbst auch viele Freunde und Bekannte in der Hauptstadt Kiew. „Unsere Gebete und unsere Gedanken sind heute in der Ukraine und mit unseren Landsleuten“, betonte die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin.

Russland hatte in der Nacht zum Donnerstag die Ukraine angegriffen. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums sagte, es seien 74 Objekte der Bodeninfrastruktur „außer Gefecht“ gesetzt worden. Darunter seien elf Flugplätze, drei Kommandoposten und ein Marinestützpunkt gewesen. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht.

Tybinka ist seit September 2020 Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg. Damit ist sie für die Angelegenheiten ihres Landes in vier Bundesländern zuständig, neben Hamburg noch Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen. Nach ihren Angaben leben in den vier Ländern rund 25.000 Ukrainer und viele weitere eingebürgerte Deutsche, die aus dem osteuropäischen Land stammen.