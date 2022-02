Gelockerte Kontaktbeschränkungen in Kraft getreten

Gegen das Coronavirus geimpfte und von einer Infektion genesene Menschen dürfen sich in Niedersachsen wieder mit beliebig vielen Menschen im privaten Bereich treffen. Hintergrund ist eine überarbeitete Corona-Verordnung, die am Donnerstag in Kraft getreten ist. Auf diese Lockerung hatten sich Bund und Länder bei den jüngsten Beratungen verständigt. Die Landesregierung hatte diesen Schritt bereits angekündigt.

Zuvor durften sich im Bundesland maximal zehn Menschen treffen, sofern sie gegen das Coronavirus geimpft oder nach einer Sars-CoV-2-Infektion genesen sind.

Bei Ungeimpften sind diese Regeln jedoch weiterhin strenger: Wer weder geimpft noch genesen ist, darf neben seinem eigenen Haushalt nur zwei weitere Menschen eines weiteren Haushalts treffen. Dies bleibt laut Staatskanzlei auch in den kommenden Wochen bestehen.

Seit Donnerstag gelten auch bei Friseure, Kosmetikstudios und anderen körpernahen Dienstleistungen neue Regeln: Für den Besuch ist kein Impf- oder Genesenenachweis mehr notwendig, bei nicht geimpften Menschen ist auch kein Test mehr nötig. Es muss aber noch eine FFP2-Maske getragen werden.

Für Niedersachsen beginne ein neues Kapitel in der Pandemiebekämpfung, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch. „Nach einem schwierigen Winter nehmen wir Kurs auf Lockerungen. Bis zum 20. März 2022 werden in drei Stufen, mit Ausnahme der Maske, alle coronabedingten Einschränkungen abgeschafft.“ Der Regierungschef betonte jedoch auch: „Glauben wir bitte nicht, die Pandemie sei vorbei. Sie ist es nicht.“

Am 4. März sollen weitere gelockerte Corona-Regeln in Kraft treten. Dann sollen etwa auch Ungeimpfte mit einem negativen Test wieder in ein Restaurant oder zu Veranstaltungen mit maximal 2000 Menschen gehen können. Ebenfalls sind dann für nicht geimpfte Menschen wieder Übernachtungen in einem Hotel möglich. Clubs und Diskotheken sollen dann zudem nach monatelanger Schließung wieder öffnen dürfen. Hier muss allerdings eine FFP2-Maske getragen werden, wenn man nicht sitzt.