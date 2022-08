Gefährlicher Angriff

Sie bevölkern Städte, picken und flattern hektisch durch Fußgängerzonen und Parks. Vögel, vor allem Tauben, lösen bei mir eine ungewohnte Angst aus. Die Tiere können nichts dafür, aber wenn sie beim Samstagbummel durch die Innenstadt plötzlich vor mir landen, mache ich panisch einen Schritt zurück und warte, bis das Federvieh sich wegbewegt.

Die spitzen Schnäbel und Füße werden in den Horror-Szenarien in meinem Kopf zu brutalsten Waffen. Wahrscheinlich sind die Vögel, die ich als so bedrohlich empfinde, alle ganz friedlich und nur auf der Suche nach dem nächsten Mittagessen. Allerdings endete die Nahrungssuche vor Kurzem tatsächlich in einem Angriff.

Im Urlaub genoss ich den Blick auf die dänische Ostsee mit einem kleinen Snack in der Hand, als eine stattliche Silbermöwe mich und meine Begleitung ins Visier nahm. Der Jungvogel mit dem gelben Schnabel zog seine Bahnen im Wasser, den Blick starr auf das Gebäck in meiner Hand gerichtet. In den Augen des Vogels konnte ich den geplanten Angriff sehen und warnte meine Begleitung. Kaum waren die Worte ausgesprochen, erhob sich die Möwe aus dem Wasser und startete ihren Angriff auf unser Essen.

Der geplante Raub blieb zwar erfolglos, meine Angst vor dem Federtier ist jetzt allerdings größer denn je.