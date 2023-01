Ganz schlechte Ernährung

Ich bin in großer Sorge um die Gesundheit der deutschen TV-Ermittler. Die Damen und Herren ernähren sich richtig schlecht. Entweder stopfen sie während der Dienstbesprechung kalte Pizza in sich rein oder stehen an einer Fritten-Bude und spießen die in fettiger Sauce badende Currywurst auf. Ganz beliebt sind auch Fischbrötchen mit herabtriefender Remoulade, die die Kriminalisten während der Observation verschlingen. Gern lecken sich die Akteure anschließend noch die Finger sauber. Wie sollen die TV-Gesetzeshüter da fit bleiben und Verbrecher auf der Verfolgungsjagd einholen? Nach wenigen Metern stoppen unsere Helden erschöpft ab – kein Wunder. Da bleibt die Gerechtigkeit auf der Strecke.

Aber das ist alles nichts gegen die Nahrungsaufnahme eines englischen Fernseh-Inspektors. Der Gute musste Fish & Chips aus einem Pappkarton verspeisen. Beides sah nicht frisch, sondern aufgeweicht, etwas welk und weich aus. Als der Polizist in seine, wie in England üblich, mit Essig übergossenen Pommes biss, hörte man als Zuschauer ein herzhaftes Knacken, so als kämen die Kartoffelstangen frisch aus der Fritteuse. Ton und Bild stimmten nicht überein. Für den Schauspieler kann ich nur hoffen, dass die Szene gleich bei der ersten Aufnahme im Kasten war, sonst wäre vielleicht ein findiger Regieassistent auf den Gedanken gekommen, Fish & Chips noch einmal aufzuwärmen.