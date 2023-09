Ganz nah dran und doch auf Distanz: Reiz und Herausforderung des Lokaljournalismus

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Das Schöne, aber auch das Herausfordernde am Lokaljournalismus ist die große Nähe zu den Themen, über die wir berichten, und zu den Menschen, für die wir dies tun. Wir Redakteure arbeiten eben nicht nur in dieser Region, wir leben hier auch. Wir berichten nicht nur über das Geschehen in der Grafschaft, es berührt uns auch selbst. Wir sind Teil der Gemeinschaft, haben dadurch häufig einen direkten Zugang zu lokalen Geschichten und Ereignissen. Aber, zugegeben: Dadurch ist es manchmal auch schwierig, bei aller Nähe die nötige kritische Distanz zu wahren. Genau die macht einen professionellen Lokaljournalisten schließlich aus.

Kurzer Draht zwischen Medienmachern und Mediennutzern

Warum ich Ihnen das heute schreibe? Weil ich diese besondere Nähe zwischen Medienmachern und Mediennutzern im Lokaljournalismus in den vergangenen Tagen mehrfach zu spüren bekommen habe. Am Dienstagabend war ich zum Beispiel in der Nordhorner Kornmühle, wo bei einem Netzwerktreffen rund 30 Gäste von uns wissen wollten, wie es Kulturschaffende in die Medien schaffen. Über die Einladung habe ich mich sehr gefreut, denn im persönlichen Gespräch lässt sich am besten erklären, was eine gute Pressemitteilung ausmacht, warum wir längst nicht zu jeder Veranstaltung eine Reporterin oder einen Fotografen schicken können und warum eine sich verändernde Kulturberichterstattung in den GN dennoch wichtig bleibt.

Wie kommen Kulturschaffende in die Medien? Dazu hat mich das Netzwerk „tohoop“ am Dienstag in der Kornmühle befragt. Foto: Kemper

Außerdem habe ich in den vergangenen Tagen wieder mehrere lange Gespräche mit Leserinnen und Lesern geführt, die mit unserer Berichterstattung nicht einverstanden waren. Die Gründe waren vielfältig: Mal war eine Vereinsvorsitzende unzufrieden, dass kein Reporter zu einem Tag der offenen Tür kommen würde. Mal war ein Abonnent empört, weil wir seinen Leserkommentar auf GN-Online nicht zugelassen hatten – während ein anderer meinte, dass wir viel rigoroser unbequeme Lesermeinungen unterbinden müssten. Mal wollte ein Fußballfreund sein Abo kündigen, weil wir angeblich viel zu wenig über seine Mannschaft und viel zu viel über eine andere berichten. Und mal fühlte sich ein örtliches Ratsmitglied ganz grundsätzlich in unserer Berichterstattung benachteiligt.

Für den Chefredakteur einer Lokalzeitung sind solche Gespräche Alltag – und enorm wichtig. Denn wie sollen wir die schwierige Balance aus Nähe und Distanz austarieren, wenn nicht durch ständigen Kontakt mit denjenigen, über die und für die wir berichten? Auch wenn ich in solchen Telefonaten längst nicht alle Wünsche erfüllen und nicht alle Gesprächspartner zufriedenstellen kann, so helfen sie mir und der gesamten Redaktion doch dabei, unsere Entscheidungen immer wieder zu hinterfragen und ein feines Gespür für die Erwartungen unserer Leserinnen und Leser zu bewahren. Und meinen Gesprächspartnern helfen sie hoffentlich, unsere Entscheidungen besser zu verstehen und bestenfalls zu akzeptieren.

Miteinander reden hilft – meistens...

Wenn Sie jetzt meinen, mich angesichts solcher Anrufe bedauern zu müssen, kann ich Sie beruhigen: Fast alle diese Telefonate verlaufen äußerst sachlich und häufig sogar freundlich. Beschimpft werden wir vielleicht manchmal in schnell dahingeschriebenen Facebook-Kommentaren, aber nur äußerst selten im persönlichen Gespräch. Auch das ist ein Vorteil dieser besonderen Nähe: Wir sprechen nicht nur übereinander, sondern gerne auch miteinander. Einladungen wie die am Dienstag in die Kornmühle nehme ich immer gerne an. Schreiben Sie mir einfach an chefredaktion@gn-online.de.

Einfach mal klingeln: Näher dran geht kaum

Manchmal ist der Kontakt zwischen Journalist und Leser übrigens die pure Freude. So zum Beispiel, als kürzlich eine Dame bei uns privat vor der Haustür stand. Sie wollte mir ein Foto auf ihrem Smartphone zeigen, das sie gerade in der Nähe aufgenommen hatte und auf das sie sichtlich stolz war. Ob ich das nicht in der Zeitung veröffentlichen könne?

Ich kannte die Frau nicht und konnte ihr nichts versprechen, schließlich erreichen uns jede Woche mehrere Dutzend Leserfotos, von denen wir leider nur eine kleine Auswahl in der gedruckten Zeitung und in unserer wöchentlichen Bildergalerie auf GN-Online veröffentlichen können. Aber letztlich hat es geklappt, wir haben das Bild der Dame, das eine idyllische Szene am Ems-Vechte-Kanal zeigt, auf der zweiten Lokalseite gedruckt.

Postwendend fand ich einen liebevoll gestalteten Umschlag mit schmucker Handschrift und Blümchen-Aufklebern in meinem Briefkasten. Die nette Dame meldete sich erneut und bedankte sich überschwänglich, dass sie und ihr Foto es „in die Zeitung geschafft“ hatten.

Nicht Post vom Chefredakteur, sondern Post für den Chefredakteur: Ausschnitt einer Dankeskarte für die Veröffentlichung eines Leserfotos. Foto: Burkert

Ich weiß, von uns Journalisten wird auch anderes erwartet, aber: Wie schön wäre es, wenn wir unseren Leserinnen und Lesern häufiger eine solche Freude bereiten könnten!