Fußgänger von Bus erfasst: Lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger ist am Montag im Landkreis Diepholz von einem Bus angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 41 Jahre alte Mann trat in Sulingen auf die Fahrbahn, die Busfahrerin habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, teilte die Polizei mit. Der Fußgänger sei frontal vom Bus erfasst worden. Ein Notarzt behandelte ihn, dann wurde der 41-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde zeitweise voll gesperrt. Der Bus war ohne Fahrgäste unterwegs.